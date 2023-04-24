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Киноафиша Сериалы Когда спадет пелена

Когда спадет пелена (2023 - 2023)

Когда спадет пелена 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Когда спадет пелена» – это российская мелодрама о молодой и красивой девушке Полине, которую обеспечивает влиятельный бизнесмен Тарасов. На первый взгляд ее жизнь кажется сказкой, но самой Поле давно надоело быть птичкой в золотой клетке. Она мечтает получить образование и открыть собственное предприятие, чтобы не зависеть от мужчин. Случайно девушка сбивает на своем внедорожнике незнакомца. Он оказывается отцом двоих детей – простым работягой по имени Влад. Из-за аварии он теряет зрение, и Полина решает ему помочь.

В ролях
В ролях
Павел Крайнов
Павел Крайнов
Ирина Волкова
Ирина Волкова
Родион Галюченко
Родион Галюченко
Любовь Хацкевич
Елена Радевич
Елена Радевич
Александра Бабаскина
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Когда спадет пелена - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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