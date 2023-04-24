Сериал «Когда спадет пелена» – это российская мелодрама о молодой и красивой девушке Полине, которую обеспечивает влиятельный бизнесмен Тарасов. На первый взгляд ее жизнь кажется сказкой, но самой Поле давно надоело быть птичкой в золотой клетке. Она мечтает получить образование и открыть собственное предприятие, чтобы не зависеть от мужчин. Случайно девушка сбивает на своем внедорожнике незнакомца. Он оказывается отцом двоих детей – простым работягой по имени Влад. Из-за аварии он теряет зрение, и Полина решает ему помочь.