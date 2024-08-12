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Постер сериала Я не могу без тебя
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Киноафиша Сериалы Я не могу без тебя

Я не могу без тебя (2024 - …)

Ya ne mogu bez tebya 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Начало 70-х. Советская деревня. Кирилл и Надежда растят двух сыновей. В их семье царит гармония, пока районное начальство не решает поддержать развернувшееся по всей стране движение под лозунгом – «Остаёмся всем классом в родной деревне!». Для проведения разъяснительной работы с выпускниками в посёлок направляется парторг Вадим. Кирилл страстно влюбляется в его жену Валентину. Вадим пытается бороться за семью, но Кирилл настроен слишком решительно. Во время охоты Вадим погибает при странных обстоятельствах: подозрения в убийстве падают на Кирилла. Теперь каждый его день в тюрьме наполнен надеждой - вернуться домой и жениться на Валентине…

В ролях
В ролях
Марат Башаров
Марат Башаров
Алексей Филимонов
Алексей Филимонов
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Леонид Громов
Леонид Громов
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
6.7 IMDb
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Сезоны
Я не могу без тебя - Сезон 1 Сезон 1
2024, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Татьяна Антонова 26 августа 2024, 22:16
35 летняя Урсуляк играет 16 летнюю выпускницу!...
Галия Калибулина 27 августа 2024, 22:13
Мне 70 лет ,и я отлично помню советские времена и жизнь школьников в те года. Сюжет сериала высосан из пальца. И противно смотреть на престарелых выпускников школы. Слабенький сериал.
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