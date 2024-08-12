Начало 70-х. Советская деревня. Кирилл и Надежда растят двух сыновей. В их семье царит гармония, пока районное начальство не решает поддержать развернувшееся по всей стране движение под лозунгом – «Остаёмся всем классом в родной деревне!». Для проведения разъяснительной работы с выпускниками в посёлок направляется парторг Вадим. Кирилл страстно влюбляется в его жену Валентину. Вадим пытается бороться за семью, но Кирилл настроен слишком решительно. Во время охоты Вадим погибает при странных обстоятельствах: подозрения в убийстве падают на Кирилла. Теперь каждый его день в тюрьме наполнен надеждой - вернуться домой и жениться на Валентине…