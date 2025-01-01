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О фильме

Федя — провальный бизнес-психолог. Во время очередного тренинга, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он устраивает скандал и становится посмешищем в глазах окружающих. В своем блоге Федя транслирует "секреты успеха", но сам давно потерял контроль над своей жизнью. Его дочь Соня — замкнутый, проблемный подросток. После смерти матери, между ней и отцом выросла непреодолимая стена, и воспитание девочки на себя взял дедушка. После драки со сверстниками Соня рискует попасть в колонию — чтобы избежать наказания, ее отправляют на летнюю исправительную программу в провинциальной школе. Федя едет вместе с дочерью: присматривать за ней и заодно поработать школьным психологом, пока вокруг его имени не утихнет информационный шум. Впереди одно лето, которое может всё изменить. Удастся ли Феде наладить взаимоотношения с Соней? Изменится ли его собственный образ жизни? Сможет ли он начать жить по правилам, которые транслирует в своем блоге?

Страна Россия
Производство 12Кадр, Emma, KIT Film Studio
Другие названия
Blog, Блог
Режиссер
Григорий Сазанов
В ролях
Денис Прытков
Денис Прытков
Александра Бабаскина
Александра Бабаскина
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Все актеры и съемочная группа

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