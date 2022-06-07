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Кристина Кучеренко
Кристина Кучеренко
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Кристина Кучеренко
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Дата рождения
18 февраля 1998
Возраст
24 года
Знак зодиака
Водолей
Биография Кристины Кучеренко
Родилась 18 февраля 1998 года. Москва, Россия.
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Что смотрят кинозвезды: актриса Кристина Кучеренко делится списком любимых фильмов и сериалов
Сегодня в онлайн-кинотеатре START начинается финальный сезон сериала «ИП Пирогова». По случаю скорого прощания с полюбившимся ситкомом Киноафиша выведала кинорекомендации у Кристины Кучеренко, героиня которой появится в грядущих эпизодах.
Написать
7 июня 2022 12:00
Сериалы «Солдаут» и «Стрим» завоевали главные призы фестиваля «Пилот»
В актерских номинациях победили Кристина Кучеренко, Евгений Стычкин и Иван Макаревич.
Написать
13 сентября 2021 16:08
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