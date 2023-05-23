«Приматы» проникают в мир женщин в трейлере второго сезона сериала «Два холма»

Продолжение сериала о борьбе с патриархатом в мире постапокалипсиса выйдет через две недели.

Стриминговый сервис START поделился трейлером второго сезона фантастической комедии «Два холма».

К своим ролям в продолжении сериала вернулись Пелагея Невзорова («Кто там?»), Никита Кологривый («Жиза»), Анна Снаткина («Актрисы»), Владимир Епифанцев («Моя мама — шпион»), Светлана Камынина («Добро пожаловать в семью»), Филипп Бледный («Отель Элеон») и другие. К ним также присоединилась Кристина Кучеренко («Химера»).

Сериал повествует о постапокалиптическом мире будущего, в котором мужчины скатились до уровня развития примитивных племен, а женщины построили продвинутое общество, живущее по законам феминизма и суровым табу. Во втором сезоне процветание идиллического женского городка «Два холма» снова оказывается под угрозой.

Руководительница поселения Елена Зоевна (Снаткина) решает уничтожить зачатки патриархата, переселив мужчин в далекие белорусские пустоши. Однако гордые мужчины, сохранившие в своей душе ценности старого мира, не соглашаются терпеть такое надменное обращение. Эскалация конфликта приводит обе стороны к неожиданным последствиям. Тем временем Рада (Невзорова) и Гера (Кологривый) продолжают пытаться построить отношения, но никак не могут найти общий язык из-за различий в воспитании.

Постановкой нового сезона занимался Аскар Бисембин, наиболее известный по сериалу «Сломанные судьбы» и «Больше, чем кино». По его словам, новые серии удивят зрителей большим количеством неожиданных романов и интересных мелодраматических конфликтов.

Премьера продолжения «Двух холмом» состоится на START 6 июня.