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Постер к сериалу Бегущий по лезвию: Черный лотос
Постер к сериалу Бегущий по лезвию: Черный лотос
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Киноафиша Сериалы Бегущий по лезвию: Черный лотос
Бегущий по лезвию: Черный лотос (2021 - …) Blade Runner: Black Lotus
Год выпуска 2021
Страна Япония/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Adult Swim
Продолжительность 4 часа 46 минут
О чем сериал

Аниме-сериал, действие которого происходит в 2032 году, то есть между событиями двух кинокартин из вселенной «Бегущего по лезвию». История разворачивается вокруг Элль – молодой девушки, являющейся репликантом. Героиня не может ничего вспомнить и обладает смертоносными навыками. Есть два ключа к разгадке ее личности: заблокированное устройство с данными и татуировка в виде черного лотоса. Собирая по кусочкам головоломку, она должна выследить тех, кто ответственен за ее жестокое прошлое, и узнать правду о самой себе.

Бегущий по лезвию: Черный лотос - второй трейлер
Бегущий по лезвию: Черный лотос
второй трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Джош Дюамель
Джош Дюамель
Уэс Бентли
Уэс Бентли
Баркхад Абди
Баркхад Абди
Грегг Генри
Грегг Генри
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бегущий по лезвию: Черный лотос - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
Новости о сериале
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Новая адаптация «Бегущего по лезвию», финал арки демонического поезда и One Piece: 5 главных аниме-сериалов ноября
Вышел новый трейлер анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос»
Вышел новый трейлер анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос»
Кадры из сериала
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