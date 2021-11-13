Аниме-сериал, действие которого происходит в 2032 году, то есть между событиями двух кинокартин из вселенной «Бегущего по лезвию». История разворачивается вокруг Элль – молодой девушки, являющейся репликантом. Героиня не может ничего вспомнить и обладает смертоносными навыками. Есть два ключа к разгадке ее личности: заблокированное устройство с данными и татуировка в виде черного лотоса. Собирая по кусочкам головоломку, она должна выследить тех, кто ответственен за ее жестокое прошлое, и узнать правду о самой себе.