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Джой Османски
Джой Османски
Joy Osmanski
О персоне
Фильмография
Джой Османски
Joy Osmanski
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Дата рождения
29 октября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Рост
165 см
Биография Джой Османски
Родилась 29 октября 1975 года. Сеул, Южная Корея.
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