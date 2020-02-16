«Дунканвилль» — многосерийное анимационное шоу, снятое в жанре комедии. Производством сериала занимается американский телеканал FOX. События разворачиваются вокруг обычного пятнадцатилетнего парня по имени Дункан. Главный герой живет в небольшом провинциальном городе в совершенно типичной семье: его мать работает на автомобильной парковке, а отец худо-бедно пытается вести домашние дела. У Дункана есть две довольно надоедливые сестры, которые периодически мешают ему жить. Самое заветное желание мальчика — как можно быстрее повзрослеть, тем временем одна из сестер главного героя мечтает выйти за него замуж.