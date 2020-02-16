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Постер к сериалу Дунканвилль
Постер к сериалу Дунканвилль
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Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
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Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 6.1
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Киноафиша Сериалы Дунканвилль
Дунканвилль (2020 - …) Duncanville 16+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox
Продолжительность 16 часов 30 минут
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О чем сериал

«Дунканвилль» — многосерийное анимационное шоу, снятое в жанре комедии. Производством сериала занимается американский телеканал FOX. События разворачиваются вокруг обычного пятнадцатилетнего парня по имени Дункан. Главный герой живет в небольшом провинциальном городе в совершенно типичной семье: его мать работает на автомобильной парковке, а отец худо-бедно пытается вести домашние дела. У Дункана есть две довольно надоедливые сестры, которые периодически мешают ему жить. Самое заветное желание мальчика — как можно быстрее повзрослеть, тем временем одна из сестер главного героя мечтает выйти за него замуж.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Эми Полер
Эми Полер
Mike Scully
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эми Полер
Эми Полер Annie
Эми Полер
Эми Полер Duncan
Тай Буррелл
Тай Буррелл Jack
Рики Линдхоум
Рики Линдхоум Kimberly
Джон Винер
Джон Винер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дунканвилль - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 11 эпизодов
 
Дунканвилль - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 12 эпизодов
 
Дунканвилль - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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