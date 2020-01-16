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Постер к сериалу Все будет хорошо
Постер к сериалу Все будет хорошо
Постер к сериалу Все будет хорошо
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы Все будет хорошо
Все будет хорошо (2020 - …) Everything's Gonna Be Okay
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FreeForm
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Все будет хорошо» — американское шоу, снятое в жанре комедии. Действие разворачивается вокруг молодого мужчины по имени Николас, который волею случая становится единственным опекуном для своих младших сестер. Главный герой совершенно не понимает, как сможет заменить девочкам покойных родителей. Но он искренне надеется, что когда-нибудь у них все будет хорошо. По ходу развития событий Николас учится брать на себя ответственность, быть достойным братом и хорошим отцом. Параллельно он пытается наладить свою личную жизнь и пробиться в профессиональной сфере.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэйсон Гудинг
Мэйсон Гудинг
Мейв Пресс
Мейв Пресс Genevieve
Джош Томас
Джош Томас Nicholas
Кайла Кромер
Кайла Кромер Matilda
Адам Фэйзон
Адам Фэйзон Alex
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Все будет хорошо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Все будет хорошо - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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