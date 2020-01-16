«Все будет хорошо» — американское шоу, снятое в жанре комедии. Действие разворачивается вокруг молодого мужчины по имени Николас, который волею случая становится единственным опекуном для своих младших сестер. Главный герой совершенно не понимает, как сможет заменить девочкам покойных родителей. Но он искренне надеется, что когда-нибудь у них все будет хорошо. По ходу развития событий Николас учится брать на себя ответственность, быть достойным братом и хорошим отцом. Параллельно он пытается наладить свою личную жизнь и пробиться в профессиональной сфере.