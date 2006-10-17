Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Максвелл Симкинс
Максвелл Симкинс
Maxwell Simkins
О персоне
Фильмография
Максвелл Симкинс
Maxwell Simkins
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 октября 2006
Возраст
15 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Филадельфия, Пенсильвания, США
Биография Максвелла Симкинса
Родился 17 октября 2006 года. Филадельфия, Пенсильвания, США.
Развернуть
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом