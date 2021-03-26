«Могучие утята: Новые правила» — молодежный сериал, снятый в жанре спортивной мелодрамы. Производством шоу занималась новая стриминговая платформа Disney. «Могучие утята: Новые правила» является сиквелом одноименной франшизы, которая была популярна в девяностых годах. Действие разворачивается вокруг подростка по имени Эван. Главный герой терпит поражение во время ответственного матча, в итоге руководство выгоняет его из культовой хоккейной команды. Мама Алекс в отместку решает создать свою собственную команду, состоящую из аутсайдеров. Эти ребята будут противостоять «Могучим утятам» на поле. Эван уверен, что его новые друзья смогут доказать, что они тоже могут быть отличными спортсменами.