Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Могучие утята: Новые правила
Постер к сериалу Могучие утята: Новые правила
Постер к сериалу Могучие утята: Новые правила
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Могучие утята: Новые правила
Могучие утята: Новые правила (2021 - …) The Mighty Ducks: Game Changers
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Могучие утята: Новые правила» — молодежный сериал, снятый в жанре спортивной мелодрамы. Производством шоу занималась новая стриминговая платформа Disney. «Могучие утята: Новые правила» является сиквелом одноименной франшизы, которая была популярна в девяностых годах. Действие разворачивается вокруг подростка по имени Эван. Главный герой терпит поражение во время ответственного матча, в итоге руководство выгоняет его из культовой хоккейной команды. Мама Алекс в отместку решает создать свою собственную команду, состоящую из аутсайдеров. Эти ребята будут противостоять «Могучим утятам» на поле. Эван уверен, что его новые друзья смогут доказать, что они тоже могут быть отличными спортсменами.

Могучие утята: Новые правила - трейлер первого сезона
Могучие утята: Новые правила
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лорен Грэм
Лорен Грэм Alex Morrow
Эмилио Эстевес Gordon Bombay
Брэйди Нун Evan Morrow
Ди’Джон Уоттс
Ди’Джон Уоттс Sam
Максвелл Симкинс
Максвелл Симкинс Nick Gaines
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Могучие утята: Новые правила - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Могучие утята: Новые правила - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Новости о сериале
Джош Дюамель исполнит ведущую роль во втором сезоне сериала «Могучие утята: Новые правила»
Джош Дюамель исполнит ведущую роль во втором сезоне сериала «Могучие утята: Новые правила»
Кадры из сериала
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Приложение киноафиши