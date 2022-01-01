Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алисия Санчес
Алисия Санчес
Alicia Sánchez
О персоне
Фильмография
Алисия Санчес
Alicia Sánchez
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 мая 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Мадрид, Испания
Биография Алисии Санчес
Родилась 27 мая 1949 года. Мадрид, Испания.
Развернуть
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось