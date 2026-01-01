Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Лали Эспосито
Lali Espósito
Киноафиша
Персоны
Лали Эспосито
Лали Эспосито
Lali Espósito
Дата рождения
10 октября 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Лали Эспосито
Родилась 10 октября 1991 года. Буэнос-Айрес, Аргентина.
Развернуть
Популярные фильмы
6.7
Леди
(2023)
6.4
Красный дермантин
(2021)
6.0
Обвиненная
(2018)
Фильмография Лали Эспосито
5.9
Лали: Пришло время сделать шаг вперед
Lali: La que le gana al tiempo
документальный, музыка
2025, Аргентина
6.7
Леди
Puan
комедия, драма
2023, Аргентина / Бразилия / Франция / Германия / Италия
5.7
Конец любви
драма, комедия, мелодрама
2022, Аргентина
6.4
Красный дермантин
драма, криминал, триллер
2021, Испания
6
Обвиненная
Acusada
триллер, драма, криминал
2018, Аргентина / Мексика
5.6
Изменой не считается
Permitidos
комедия, мелодрама
2016, Аргентина
Показать еще
Новости о Лали Эспосито
Netflix выпустил трейлер второго сезона испанского криминального экшена «Красный дерматин»
Инспекторы ДПС охотятся на любителей ветерка: кому опущенное стекло теперь грозит лишением прав
Хрустящие огурцы для императрицы: готовим ту самую закуску, ради которой Екатерина II закатывала пирушки
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить