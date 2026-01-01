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Лали Эспосито
Лали Эспосито Lali Espósito
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Лали Эспосито

Lali Espósito

Дата рождения
10 октября 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Лали Эспосито

Родилась 10 октября 1991 года. Буэнос-Айрес, Аргентина.

Популярные фильмы

Леди 6.7
Леди (2023)
Красный дермантин 6.4
Красный дермантин (2021)
Обвиненная 6.0
Обвиненная (2018)

Фильмография Лали Эспосито

5.9
Лали: Пришло время сделать шаг вперед Lali: La que le gana al tiempo
документальный, музыка 2025, Аргентина
Леди 6.7
Леди Puan
комедия, драма 2023, Аргентина / Бразилия / Франция / Германия / Италия
Конец любви 5.7
Конец любви
драма, комедия, мелодрама 2022, Аргентина
Красный дермантин 6.4
Красный дермантин
драма, криминал, триллер 2021, Испания
Обвиненная 6
Обвиненная Acusada
триллер, драма, криминал 2018, Аргентина / Мексика
Изменой не считается 5.6
Изменой не считается Permitidos
комедия, мелодрама 2016, Аргентина
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Новости о Лали Эспосито
Netflix выпустил трейлер второго сезона испанского криминального экшена «Красный дерматин»
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