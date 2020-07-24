Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Ожидания шторма
6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
Ожидания шторма

Ожидания шторма

Offering to the Storm / Ofrenda a la tormenta 18+
О фильме

Амайя расследует несколько подозрительных детских смертей, связанных с ужасными ритуалами.

Страна Испания / Германия
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 24 июля 2020
Премьера в мире 24 июля 2020
Производство Nostromo Pictures, Mantecadas Salazar, Atresmedia Cine
Другие названия
Ofrenda a la tormenta, Offering to the Storm, Oferenda à Tempestade, Une offrande à la tempête, Áldozat a viharnak, Das Tal der geheimen Gräber, Der nächtliche Besucher, Fırtına İçin Bir Kurban, Myrskyuhri, Offergåvan, Offergaven, Offerta alla tormenta, Ofiara dla burzy, Προσφορά στην καταιγίδα, Ожидания шторма, 吹雪と贄, 巴斯坦三部曲之暴风雨的献祭, 暴风雨的献祭
Режиссер
Фернандо Гонзалез Молина
Фернандо Гонзалез Молина
В ролях
Марта Этура
Леонардо Сбаралья
Леонардо Сбаралья
Нене
Франсеск Орелья
Франсеск Орелья
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
13 голосов
6.2 IMDb
Отзывы о фильме

