Амайя расследует несколько подозрительных детских смертей, связанных с ужасными ритуалами.
СтранаИспания / Германия
Продолжительность2 часа 19 минут
Год выпуска2020
Премьера онлайн24 июля 2020
Премьера в мире24 июля 2020
ПроизводствоNostromo Pictures, Mantecadas Salazar, Atresmedia Cine
Другие названия
Ofrenda a la tormenta, Offering to the Storm, Oferenda à Tempestade, Une offrande à la tempête, Áldozat a viharnak, Das Tal der geheimen Gräber, Der nächtliche Besucher, Fırtına İçin Bir Kurban, Myrskyuhri, Offergåvan, Offergaven, Offerta alla tormenta, Ofiara dla burzy, Προσφορά στην καταιγίδα, Ожидания шторма, 吹雪と贄, 巴斯坦三部曲之暴风雨的献祭, 暴风雨的献祭