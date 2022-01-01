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Мартин Сакс
Martin Sacks
Киноафиша
Персоны
Мартин Сакс
Мартин Сакс
Martin Sacks
Дата рождения
16 октября 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Сидней, Австралия
Популярные фильмы
Бегущие за волной
(2022)
7.8
Восход
(2014)
5.8
Новости о Мартин Сакс
Священник-самозванец скрывается от чикагской мафии в трейлере сериала «Без почтения»
Фильмография Мартин Сакс
Жанр
Все
Драма
Криминал
Год
Все
2022
2014
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.8
Бегущие за волной
Bosch & Rockit
драма
2022, Австралия
5.8
Восход
Rise
криминал, драма
2014, Австралия
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