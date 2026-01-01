Menu
Martin Sacks
Date of Birth
16 October 1959
Age
66 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actor, Action hero

Popular Films

Bosch & Rockit 6.5
Bosch & Rockit (2022)
Rise 5.9
Rise (2014)
Buckley's Chance 5.6
Buckley's Chance (2021)

Filmography

Genre
Year
Bosch & Rockit 6.5
Bosch & Rockit Bosch & Rockit
Drama 2022, Australia
Watch trailer
Buckley's Chance 5.6
Buckley's Chance Buckley's Chance
Family 2021, Australia
Rise 5.9
Rise Rise
Crime, Drama 2014, Australia
Absolute Deception 4.4
Absolute Deception Absolute Deception
Action 2013, USA
