Martin Sacks
Martin Sacks
Martin Sacks
Martin Sacks
Martin Sacks
Date of Birth
16 October 1959
Age
66 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actor, Action hero
Popular Films
6.5
Bosch & Rockit
(2022)
5.9
Rise
(2014)
5.6
Buckley's Chance
(2021)
Filmography
6.5
Bosch & Rockit
Bosch & Rockit
Drama
2022, Australia
Watch trailer
5.6
Buckley's Chance
Buckley's Chance
Family
2021, Australia
5.9
Rise
Rise
Crime, Drama
2014, Australia
4.4
Absolute Deception
Absolute Deception
Action
2013, USA
