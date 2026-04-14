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Таракан
Таракан
Kockroach
США / криминал / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Места съёмок
В ролях
Оскар Айзек
Ченнинг Татум
Зази Битц
Тэрон Эджертон
Крис Хемсворт
Рэйчел Сеннотт
Алек Болдуин
Брайан Джерати
JG Constantine
Big Man
Gerard Dunning
K's Political Aide
Mitzi Ruhlmann
Danny Kim
Jong-Soo
Режиссер
Мэтт Росс
Сценарист
Jonathan Ames
,
Мэтт Росс
,
William Lashner
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
Mad Chance, Storyboard Media, Storyboard Media
Другие названия
Kockroach
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Обновлено 14 апреля 2026
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