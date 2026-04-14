Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ограбить Лондон» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Таракан

Таракан

Kockroach
США / криминал / 18+

В ролях

Оскар Айзек
Оскар Айзек
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Зази Битц
Зази Битц
Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Рэйчел Сеннотт
Рэйчел Сеннотт
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Брайан Джерати
Брайан Джерати
JG Constantine
Big Man
Gerard Dunning
K's Political Aide
Mitzi Ruhlmann
Danny Kim
Jong-Soo
Режиссер Мэтт Росс
Сценарист Jonathan Ames, Мэтт Росс, William Lashner
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Mad Chance, Storyboard Media, Storyboard Media
Другие названия
Kockroach

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Обновлено 14 апреля 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Забудьте про банки и кипяток: эти «Царские» огурчики готовятся за 30 минут в пакете — летний хит у ленивых хозяек
Заливаю пятно крови на одежде двумя аптечными тюбиками — ни следа не остается: даже белые шорты сияют как альпийский снег
Бумажки и звонки оператору отменяются с 1 августа? Как изменятся новые правила передачи показаний воды
Новый российский хит 2026 года стартовал с 3 000 000 просмотров: сериал с Аксеновой затягивает, но развязку ждать еще долго
«Мне бы такую работу, чтобы поменьше работы!»: этот простецкий тест на 5 вопросов покажет, настоящий ли вы киноман
13 шикарных сериалов, которые отправят вас к звёздам: настоящая классика космической фантастики
Нашла идеальный сериал по Агате Кристи со звездой «Игры престолов»: всего 3 серии и рейтинг 7,3 — посмотрела на одном дыхании
Фанаты назвали главный хит первого полугодия 2026 года от Триикс Медиа: «Тут рядом с “Первым отделом” ни один сериал не стоит»
Романтика по-советски: попробуйте угадать 6 фильмов СССР по цитате о любви (тест)
В Китае от этого фильма СССР все без ума — даже ремейк сняли, собравший 400 млн зрителей: россиянам их сериал тоже зашел
Надеваем шляпы и идем полоть грядки советской классики — угадайте фильм СССР по кадру с огородом (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше