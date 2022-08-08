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Постер сериала Дарби и Джоан
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Киноафиша Сериалы Дарби и Джоан

Дарби и Джоан (2022 - …)

Darby & Joan 18+
Год выпуска 2022
Страна Австралия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 44 минуты
Стрим-сервис Acorn TV
Продолжительность сериала 10 часов 16 минут

О чем сериал

Джоан срочно покидает Англию, узнав о неожиданной гибели мужа Яна. Хотя он утверждал, что находится на конференции в Испании, его мертвое тело обнаружили в Австралии. Среди личных вещей погибшего обнаружены блокнот и телефон, и вдова решает восстановить события, приведшие к смерти мужчины, следуя по его маршруту. По дороге она случайно знакомится с Джеком Дарби, бывшим полицейским. После рассказа о столь странном происшествии он присоединяется к ней, и пара отправляется в долгое путешествие по Квинсленду, расположенному в самом центре континента. Они постоянно встречают людей, знавших Яна, и собирают сведения о тайной жизни супруга Джоан.

Дарби и Джоан - трейлер первого сезона
Дарби и Джоан  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Брайан Браун
Брайан Браун
Грета Скакки
Грета Скакки
Гари Свит
Джон Уотерс
Джон Уотерс
Мелани Занетти
Мелани Занетти
Дебра Лоуренс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.6 IMDb
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Сезоны
Дарби и Джоан - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Дарби и Джоан - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 6 эпизодов
 
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