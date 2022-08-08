Джоан срочно покидает Англию, узнав о неожиданной гибели мужа Яна. Хотя он утверждал, что находится на конференции в Испании, его мертвое тело обнаружили в Австралии. Среди личных вещей погибшего обнаружены блокнот и телефон, и вдова решает восстановить события, приведшие к смерти мужчины, следуя по его маршруту. По дороге она случайно знакомится с Джеком Дарби, бывшим полицейским. После рассказа о столь странном происшествии он присоединяется к ней, и пара отправляется в долгое путешествие по Квинсленду, расположенному в самом центре континента. Они постоянно встречают людей, знавших Яна, и собирают сведения о тайной жизни супруга Джоан.