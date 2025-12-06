Секретный агент приходит в себя в мире недалекого будущего, где нельзя положиться даже на собственные воспоминания. Программа, сделавшая ее тело идеальным оружием, выходит из-под контроля и начинает охоту на свое лучшее создание. Пока за ней идут по следу, настоящая война разворачивается внутри: границы между приказом и волей стираются, а реальность вызывает всё меньше доверия. Психологический триллер «Баллистика» — захватывающая история о человеке, которого научили выживать любой ценой, но забыли спросить, нужен ли ему этот навык в принципе. В этих играх разума у героини нет шанса на поражение.