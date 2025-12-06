Баллистика

, 2025
Ballistic
США / драма, триллер / 18+
Секретный агент приходит в себя в мире недалекого будущего, где нельзя положиться даже на собственные воспоминания. Программа, сделавшая ее тело идеальным оружием, выходит из-под контроля и начинает охоту на свое лучшее создание. Пока за ней идут по следу, настоящая война разворачивается внутри: границы между приказом и волей стираются, а реальность вызывает всё меньше доверия. Психологический триллер «Баллистика» — захватывающая история о человеке, которого научили выживать любой ценой, но забыли спросить, нужен ли ему этот навык в принципе. В этих играх разума у героини нет шанса на поражение.

Дженнифер Карпентер
Лихи Корновски
Кристиан Слоун
Лара МакДоннел
Jonathan Ohye
Режиссер Jeremy Rush
Сценарист Spenser Cohen, Anna Halberg
Композитор Brooke Blair, Will Blair
Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 6 декабря 2025
Премьера в мире 6 декабря 2025
Производство Automatik Entertainment, New Regency Productions, Oddfellows Pictures
Другие названия
Ballistic

5.7
5.7 IMDb
Лучшие фильмы 2025 года 

