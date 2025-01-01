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Постер сериала Красавица-воин Сейлор Мун
Постер сериала Красавица-воин Сейлор Мун
Постер сериала Красавица-воин Сейлор Мун
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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3 постера
Киноафиша Сериалы Красавица-воин Сейлор Мун

Красавица-воин Сейлор Мун (1992 - 1997)

Bishoujo Senshi Sailor Moon 18+
Год выпуска 1992
Страна Япония
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал TV Asahi
Продолжительность сериала 73 часа 20 минут

О чем сериал

В давние времена на Луне существовало королевство под названием Серебряное Тысячелетие, которое мирно сосуществовало с Землей. Принц Земли, Эндимион, и принцесса Луны, Серенити, влюбились друг в друга. Однако люди, оказавшиеся под влиянием темных сил, напали на Серебряное Тысячелетие. Королева Серенити смогла с помощью Иллюзорного Серебряного Кристалла остановить захватчиков, но её королевство было разрушено. Она смогла сделать так, чтобы её дочь и её воины-хранители возродились в будущем в мирное время и жили счастливой и спокойной жизнью. Главная героиня «Сейлор Мун» — Усаги Цукино, обычная школьница, которая встретила говорящую кошку по имени Луна. Луна помогла Усаги пробудить свои силы и научила её превращаться в Сейлор Мун, чтобы бороться с силами зла, стремящимися захватить Землю. В этом ей помогали её подруги, также ставшие воинами в матросках.

В ролях
В ролях
Мегуми Огата
Котоно Мицуиши
Ая Хисакава
Рика Фуками
Эми Синохара
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.7 IMDb
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Сезоны
Красавица-воин Сейлор Мун - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1992, 46 эпизодов
 
Красавица-воин Сейлор Мун - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1993, 43 эпизода
 
Красавица-воин Сейлор Мун - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1994, 38 эпизодов
 
Красавица-воин Сейлор Мун - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1995, 39 эпизодов
 
Красавица-воин Сейлор Мун - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1996, 34 эпизода
 
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