В давние времена на Луне существовало королевство под названием Серебряное Тысячелетие, которое мирно сосуществовало с Землей. Принц Земли, Эндимион, и принцесса Луны, Серенити, влюбились друг в друга. Однако люди, оказавшиеся под влиянием темных сил, напали на Серебряное Тысячелетие. Королева Серенити смогла с помощью Иллюзорного Серебряного Кристалла остановить захватчиков, но её королевство было разрушено. Она смогла сделать так, чтобы её дочь и её воины-хранители возродились в будущем в мирное время и жили счастливой и спокойной жизнью. Главная героиня «Сейлор Мун» — Усаги Цукино, обычная школьница, которая встретила говорящую кошку по имени Луна. Луна помогла Усаги пробудить свои силы и научила её превращаться в Сейлор Мун, чтобы бороться с силами зла, стремящимися захватить Землю. В этом ей помогали её подруги, также ставшие воинами в матросках.