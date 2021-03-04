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Постер к сериалу Тихоокеанский рубеж: тёмная зона
Постер к сериалу Тихоокеанский рубеж: тёмная зона
Постер к сериалу Тихоокеанский рубеж: тёмная зона
Постер к сериалу Тихоокеанский рубеж: тёмная зона
Постер к сериалу Тихоокеанский рубеж: тёмная зона
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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Киноафиша Сериалы Тихоокеанский рубеж: тёмная зона
Тихоокеанский рубеж: тёмная зона (2021 - …) Pacific Rim: The Black 16+
Год выпуска 2021
Страна США/Австралия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 27 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 18 минут
О чем сериал

«Тихоокеанский рубеж: Темная зона» — новый анимационный сериал, производством которого занимался онлайн-сервис Netflix. Сюжет разворачивается в вымышленной реальности, где на мир то и дело нападают гигантские морские чудовища. Люди были вынуждены разработать технологию, способную победить ужасных монстров. Так появились егеря — гигантские техногенные роботы. Действие первого сезона происходит в Австралии, большая часть жителей континента вынуждена оставить родные дома из-за постоянных атак. Двое подростков — Тейлор и Хейли — не могут уехать из своего города. Им нужно разыскать родителей, которые пропали во время эвакуации...

Тихоокеанский рубеж: тёмная зона - трейлер
Тихоокеанский рубеж: тёмная зона
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мартин Клебба
Мартин Клебба
Энди МакФи
Леонардо Нам
Александра МакДональд
Кэлам Уорси
Кэлам Уорси
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тихоокеанский рубеж: тёмная зона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 7 эпизодов
 
Тихоокеанский рубеж: тёмная зона - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 7 эпизодов
 
Новости о сериале
10 мартовских новинок на Netflix: от аниме по Dota 2 до комедии с Дженнифер Гарнер
10 мартовских новинок на Netflix: от аниме по Dota 2 до комедии с Дженнифер Гарнер
Слушать саундтрек сериала Тихоокеанский рубеж: тёмная зона
Кадры из сериала
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