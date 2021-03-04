«Тихоокеанский рубеж: Темная зона» — новый анимационный сериал, производством которого занимался онлайн-сервис Netflix. Сюжет разворачивается в вымышленной реальности, где на мир то и дело нападают гигантские морские чудовища. Люди были вынуждены разработать технологию, способную победить ужасных монстров. Так появились егеря — гигантские техногенные роботы. Действие первого сезона происходит в Австралии, большая часть жителей континента вынуждена оставить родные дома из-за постоянных атак. Двое подростков — Тейлор и Хейли — не могут уехать из своего города. Им нужно разыскать родителей, которые пропали во время эвакуации...