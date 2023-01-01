Мисс Хокусай, 2015

1814 год, Эдо. Один из самых густонаселённых городов в мире, изобилующий крестьянами, самураями, торговцами, знатью, художниками, куртизанками и, возможно, даже сверхъестественными существами. Профессиональный художник Тэцудзо в свои пятьдесят может гордиться клиентами со всей Японии. Каждый день он создает неповторимые произведения искусства — от гигантского портрета Бодхидхармы на листе бумаги площадью 180 квадратных метров до пары воробьев на рисовом зернышке. Вспыльчивый, чересчур саркастичный, равнодушный к сакэ или деньгам, он потребует целое состояние за работу, которая его по-настоящему не заинтересует. Третья из четырёх дочерей Тэцудзо, рождённая от второго брака, прямолинейная 23-летняя О-Эй унаследовала талант и упрямство отца. Она часто рисует вместо него, но никогда не оставляет своей подписи.