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Анна Табанина
Анна Табанина
Киноафиша Персоны Анна Табанина

Анна Табанина

Дата рождения
9 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Ленинград, СССР

Популярные фильмы

Экспроприатор
Экспроприатор (2019)
0
Откройте, полиция
0
Шеф. Новая жизнь
Шеф. Новая жизнь (2014)
0

Фильмография Анна Табанина

Жанр
Год
Все 5 Сериалы 5 Актриса 5
Открывай, полиция!
Открывай, полиция!
комедия, криминал 2023, Россия
Экспроприатор
Экспроприатор
драма, криминал 2019, Россия
Шеф. Повышение
Шеф. Повышение
драма, криминал 2016, Россия
Шеф. Новая жизнь
Шеф. Новая жизнь
криминал, драма 2014, Россия
Откройте, полиция
комедия , Россия
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