Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Телекинез"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
Анна Табанина
Киноафиша
Персоны
Анна Табанина
Анна Табанина
Дата рождения
9 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Ленинград, СССР
Популярные фильмы
Экспроприатор
(2019)
0
Откройте, полиция
0
Шеф. Новая жизнь
(2014)
0
Фильмография Анна Табанина
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Год
Все
2023
2019
2016
2014
Все
5
Сериалы
5
Актриса
5
Открывай, полиция!
комедия, криминал
2023, Россия
Экспроприатор
драма, криминал
2019, Россия
Шеф. Повышение
драма, криминал
2016, Россия
Шеф. Новая жизнь
криминал, драма
2014, Россия
Откройте, полиция
комедия
, Россия
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк