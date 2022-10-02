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Готовилась к постригу, но внезапно вышла замуж: судьба Лизы Долгорукой из "Бедной Насти" вас удивит

2 октября 2022 13:30
Готовилась к постригу, но внезапно вышла замуж: судьба Лизы Долгорукой из

Актрису постигло большое горе.

Анна Табанина родилась в семье художников и мечтала пойти по стопам родителей. Но однажды попав в драмкружок, она выбрала путь актрисы. Табанину прославила роль Лизы Долгоруковой в историческом сериале «Бедная Настя».

После звездной роли Табанина едва не оставила кино. В тот период она с сестрой Настей часто ходила в храм и подумывала принять постриг, но в итоге отказалась от этой идеи. Впереди актрису ждала работа в сериалах «Ленинград 46», «Гастролеры», «Мост» и в других проектах.

Свою любовь актриса нашла в лице художника Дмитрия Кудина. У Кудина уже была дочь от первого брака, но с ней Табанина легко подружилась. Супруги поженились и даже скрепили свой брак в церкви. У пары родилось трое детей: Ваня, Соня и Сима. После трех родов актриса набрала вес и с трудом вернула былую форму, чтобы продолжить съемки.

В 2013 году Анну Табанину ждало страшное известие: у ее мужа саркома. Год они боролись с недугом, но безуспешно – Дмитрий скончался. Актриса осталась вдовой с тремя детьми на руках. О тех тяжелых временах она поведала в программе «Судьба человека». Но несмотря на беду, Табанина не отчаивается: звезда воспитывает детей и продолжает сниматься в кино.

Готовилась к постригу, но внезапно вышла замуж: судьба Лизы Долгорукой из "Бедной Насти" вас удивит

Фото: Кадр из сериала "Бедная Настя" (2003-2004), кадр из программы "Судьба человека"
Алла Новикова
Алла Новикова
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