О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Гонджа Джиласун
Konca Cilasun
Киноафиша
Персоны
Гонджа Джиласун
Дата рождения
1 января 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Популярные фильмы
0.0
У меня все еще есть надежда
(2013)
0.0
Жар-птицы
(2023)
0.0
Дочь посла
(2019)
Фильмография Гонджа Джиласун
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Семейный
Год
Все
2024
2023
2019
2013
Все
4
Сериалы
4
Актриса
4
Далекий город
драма
2024, Турция
Жар-птицы
драма
2023, Турция
Дочь посла
драма, мелодрама
2019, Турция
У меня все еще есть надежда
драма, семейный, мелодрама
2013, Турция
