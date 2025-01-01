Меню
Гонджа Джиласун
Гонджа Джиласун Konca Cilasun
Киноафиша Персоны Гонджа Джиласун

Гонджа Джиласун

Konca Cilasun

Дата рождения
1 января 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог

Популярные фильмы

У меня все еще есть надежда 0.0
У меня все еще есть надежда (2013)
Жар-птицы 0.0
Жар-птицы (2023)
Дочь посла 0.0
Дочь посла (2019)

Фильмография Гонджа Джиласун

Жанр
Год
Все 4 Сериалы 4 Актриса 4
Далекий город
Далекий город
драма 2024, Турция
Жар-птицы
Жар-птицы
драма 2023, Турция
Дочь посла
Дочь посла
драма, мелодрама 2019, Турция
У меня все еще есть надежда
У меня все еще есть надежда
драма, семейный, мелодрама 2013, Турция
