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Шюкрю Озйылдыз
Sukru Ozyildiz
Киноафиша
Персоны
Шюкрю Озйылдыз
Шюкрю Озйылдыз
Sukru Ozyildiz
Дата рождения
18 февраля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Измир, Турция
Рост
190 см
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Дело чести
(2014)
7.2
Другая жизнь
(2022)
7.1
Основание: Орхан
(2025)
Фильмография Шюкрю Озйылдыз
6.9
D.I.S.C.O.
D.I.S.C.O.
комедия
2026, Турция
7.1
Основание: Орхан
драма, боевик
2025, Турция
1.6
Главный герой
драма, комедия, мелодрама
2024, Турция
5.4
Врата времени
драма
2024, Турция
5.5
Черная шелковица
драма
2024, Турция
6.8
Душа не слышит
мелодрама
2023, Турция
5.1
Тактика любви 2
Ask Taktikleri 2
комедия, мелодрама
2023, Турция
Смотреть трейлер
7.2
Другая жизнь
драма, мелодрама
2022, Турция
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