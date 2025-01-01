Меню
Гёркем Севиндик
Гёркем Севиндик Görkem Sevindik
Киноафиша Персоны Гёркем Севиндик

Гёркем Севиндик

Görkem Sevindik

Дата рождения
17 октября 1986
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Адана, Турция

Популярные фильмы

Мечта Эшрефа 9.4
Мечта Эшрефа (2025)
Мой папа – герой 0.0
Мой папа – герой (2021)
Жар-птицы 0.0
Жар-птицы (2023)

Фильмография Гёркем Севиндик

Жанр
Год
Все 4 Сериалы 4 Актер 4
Мечта Эшрефа 9.4
Мечта Эшрефа
драма, мелодрама 2025, Турция
Жар-птицы
Жар-птицы
драма 2023, Турция
Если мужчина любит
Если мужчина любит
драма, комедия, мелодрама 2022, Турция
Мой папа – герой
Мой папа – герой
драма 2021, Турция
