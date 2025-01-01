Меню
О персоне
Фильмография
Гёркем Севиндик
Görkem Sevindik
Гёркем Севиндик
Гёркем Севиндик
Görkem Sevindik
Дата рождения
17 октября 1986
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Адана, Турция
Популярные фильмы
9.4
Мечта Эшрефа
(2025)
0.0
Мой папа – герой
(2021)
0.0
Жар-птицы
(2023)
Фильмография Гёркем Севиндик
9.4
Мечта Эшрефа
драма, мелодрама
2025, Турция
Жар-птицы
драма
2023, Турция
Если мужчина любит
драма, комедия, мелодрама
2022, Турция
Мой папа – герой
драма
2021, Турция
