В центре событий оказывается девушка по имени Умут. Жизнь у главной героини не похожа на сказку. Она не может наладить отношения с близкими, да и в личной жизни ее преследуют неудачи. С работой тоже не задается. Умут живет в спокойном районе Стамбула. Привлекательная молодая девушка верит в лучшую жизнь и счастливые перемены. И вот однажды ее жизнь меняется. Умут знакомится с двумя молодыми парнями, которым она нравится. Оба обещают сделать ее счастливой, однако жизнь оказывается намного сложнее...