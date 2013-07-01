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Постер сериала У меня все еще есть надежда
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Киноафиша Сериалы У меня все еще есть надежда

У меня все еще есть надежда (2013 - 2014)

Benim Hala Umudum Var 18+
Год выпуска 2013
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал FOX Türkiye
Продолжительность сериала 49 часов 30 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается девушка по имени Умут. Жизнь у главной героини не похожа на сказку. Она не может наладить отношения с близкими, да и в личной жизни ее преследуют неудачи. С работой тоже не задается. Умут живет в спокойном районе Стамбула. Привлекательная молодая девушка верит в лучшую жизнь и счастливые перемены. И вот однажды ее жизнь меняется. Умут знакомится с двумя молодыми парнями, которым она нравится. Оба обещают сделать ее счастливой, однако жизнь оказывается намного сложнее...

В ролях
В ролях
Бусе Арслан
Гонджа Джиласун
Шюкрю Озйылдыз
Гизем Караджа
Бедир Бедир
Гёздэ Кая
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Сезоны
У меня все еще есть надежда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 33 эпизода
 
Отзывы о сериале
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