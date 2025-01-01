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Бусе Арслан Buse Arslan
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Бусе Арслан

Buse Arslan

Дата рождения
29 декабря 1992
Возраст
32 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Стамбул, Турция

Популярные фильмы

Основание: Осман 8.5
Основание: Осман (2019)
У меня все еще есть надежда 0.0
У меня все еще есть надежда (2013)

Фильмография Бусе Арслан

Жанр
Год
Все 2 Сериалы 2 Актриса 2
Основание: Осман 8.5
Основание: Осман
боевик, драма, исторический, приключения 2019, Турция
У меня все еще есть надежда
У меня все еще есть надежда
драма, семейный, мелодрама 2013, Турция
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