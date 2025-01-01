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Бусе Арслан
Buse Arslan
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Персоны
Бусе Арслан
Бусе Арслан
Buse Arslan
Дата рождения
29 декабря 1992
Возраст
32 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
8.5
Основание: Осман
(2019)
0.0
У меня все еще есть надежда
(2013)
Фильмография Бусе Арслан
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Мелодрама
Приключения
Семейный
Год
Все
2019
2013
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
8.5
Основание: Осман
боевик, драма, исторический, приключения
2019, Турция
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У меня все еще есть надежда
драма, семейный, мелодрама
2013, Турция
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667