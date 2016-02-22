«Лунная афера»: Рецензия Киноафиши

Лунная одиссея 1969

Более десяти лет назад во всех телевизорах планеты транслировалось шокирующее интервью с женой Стэнли Кубрика, которая во всеуслышание заявила, будто её почивший супруг снял фильм о высадке американских астронавтов на Луну. В скором времени выяснилось, что всё это лишь одна большая шутка, склеенная из разных видеофрагментов с элементами актёрской игры. Однако сторонники «лунного заговора» до сих пор не могут успокоиться, выдумывая новые аргументы, опровергающие, что Нил Армстронг совершил «гигантский скачок для всего человечества». Сценарист Дин Крейг и режиссёр Антуан Барду-Жаке не смогли пройти мимо такой истории, и в итоге на свет родилась «Лунная афера», проливающая свет на тайные планы правительства США. Оказывается, что там предвидели возможный неудачный исход полёта, поэтому решили подстраховаться и снять фальшивое видео на случай провала миссии. А такую работу под силу сделать только одному человеку – Стэнли Кубрику, чья «Космическая одиссея 2001» стала культовой лентой о покорении внеземного пространства. Вот только встреча с легендарным режиссёром так и не состоялась, а вместо этого посланный в Англию спецагент ЦРУ попал в неуклюже расставленные сети двух безмозглых лузеров, затащивших его в царство артхауса, наркотиков и порнографии.

Фрагмент постера фильма «Лунная афера»

Антуан Барду-Жаке появился на свет из утробы матери-рекламы, и картина о создании лунного видео стала его дебютом в мире большого кино. Новички бывают двух типов: те, кто с первой попытки демонстрируют набор уникальных авторских приёмов и сразу же задают стиль и тон последующим работам или такие, которые идут по проторенной дорожке своих кумиров, копируя их особенности. Жаке выбрал второй вариант и навеял своим фильмом ностальгию по Гаю Ричи, Тарантино, Терри Гиллиаму и, конечно же, удостоил поклоном виновника торжества, Стэнли Кубрика. Тем не менее за всей этой мешаниной проклёвывается и некая самобытность. Режиссёр воспользовался великолепным приёмом, когда в рамках громкого исторического события исследуется не оно само, а лишь его вымышленные производные. Полёт на Луну служит тут в качестве фона и уступает место бессвязной и абсурдной истории о ветеране Вьетнама Томе Кидмане, который никак не может справиться с призраками прошлого, и о неудачнике Джонни, погрязшем в долгах и не сделавшем ничего стоящего за свою жизнь. Но тем самым картина порождает некий конфуз понимания того, где же в ней краеугольный камень. С какой стороны ни подойди, всё тут кажется делом второго плана: зомби жертв войны, вырывающиеся из сознания агента, бездарный режиссёр со своим беспощадным артхаусом, бандиты, выбивающие деньги, ни на что не годный музыкальный менеджер и даже сам полёт на Луну. Хотя в этой сумбурной солянке, возможно, и есть суть авторского замысла.

Кадр из фильма «Лунная афера»

Юмор в фильме весьма специфичный и по душе придётся далеко не каждому. Во-первых, он базируется на жестокости и разбрызгивании крови. Во-вторых, большая часть шуток выдаётся героями, когда они под воздействием наркотиков. Поэтому, выбирая к просмотру сие творение, хорошенько подумайте, по душе ли вам не доведённые до тонкого остроумия истинно чёрной комедии потехи. Исполнители главных ролей не ушли дальше своих фирменных амплуа, поэтому актёрского откровения ждать не стоит. Рон Перлман здесь всё такой же серьёзный громила, готовый превратить в кровавое месиво лицо любого, кто ему не угодит. Другой Рон, который Руперт Гринт, всё ещё не может выйти за рамки образа неуверенного и неряшливого волшебника, в этот раз переродившегося в менеджера. Ну а Роберт Шиэн, как обычно, введён в сюжет в качестве клоуна на потеху зрителям. А вот визуальная часть вряд ли кого-то оставит равнодушным. Перестрелки с хэдшотами сменяются экстравагантными декорациями киностудии, и даже Лондон в 60-е смотрится куда менее серым, чем обычно. Не без шарма и очарования подобраны абсолютно все костюмы, будь то гигантские платья-медузы или чудаковатые пиджаки Джонни. А если уж экранный маскарад и фарс придутся вам совсем не по вкусу, то всегда можно насладиться бесподобно подобранным саундтреком, таким же разношёрстым, как и сам фильм.

Кадр из фильма «Лунная афера»

В российском прокате с 25 февраля 2016 года.

Расписание и покупка билетов на фильм «Лунная афера»

Трошина Олеся