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Постер мультфильма Detective Conan: Fallen Angel of the Highway
6.4
Detective Conan: Fallen Angel of the Highway - Официальный трейлер
Киноафиша Фильмы Detective Conan: Fallen Angel of the Highway
6.4

Detective Conan: Fallen Angel of the Highway

, 2026
Meitantei Konan Haiwei no Datenshi
Япония / боевик, анимация, криминал
Трейлеры
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Постер мультфильма Detective Conan: Fallen Angel of the Highway
6.4
Пойду 0
Не пойду 0
Detective Conan: Fallen Angel of the Highway - Официальный трейлер
Detective Conan: Fallen Angel of the Highway  Официальный трейлер

В ролях

Минами Такаяма
Минами Такаяма
Conan Edogawa
Wakana Yamazaki
Ran Mori
Рикия Кояма
Kogoro Mori
Мэгуми Хаясибара
Мэгуми Хаясибара
Ai Haibara
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Chihaya Hagiwara
Синъитиро Мики
Kenji Hagiwara
Nobutoshi Canna
Jinpei Matsuda
Рюсэй Ёкохама
Kazuaki Omae
Mei Hata
Minato Tateoki
Акио Оцука
Акио Оцука
Noriko Hidaka
Noriko Hidaka
Ю Сугимото
Режиссер Takahiro Hasui
Сценарист Госё Аояма, Такахиро Оокура, Дзюнъити Ииока
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 30 апреля 2026
Дата выхода
23 июля 2026 Австралия M
25 августа 2026 Австрия
12 июня 2026 Великобритания 12A
24 июля 2026 Вьетнам
25 августа 2026 Германия
9 июля 2026 Гонконг IIA
12 июня 2026 Ирландия
11 сентября 2026 Испания
24 июня 2026 Мальта
23 июля 2026 Новая Зеландия
23 июля 2026 ОАЭ 18TC
23 июля 2026 Саудовская Аравия
30 апреля 2026 Таиланд 13
24 июня 2026 Тайвань 0+
25 августа 2026 Швейцария
12 августа 2026 Южная Корея 12
5 июня 2026 Япония G
Сборы в мире $83 206 797
Производство TMS Entertainment
Другие названия
Meitantei Konan Haiwei no Datenshi, Detective Conan: Highway No Datenshi, Detective Conan: Fallen Angel of the Highway, Thám Tử Lừng Danh Conan: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ, 名偵探柯南 高速公路的墮天使, 名偵探柯南：高速公路的墮天使, 名探偵コナン ハイウェイの堕天使, Thám Tử Lừng Danh Conan 29: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ, Meitantei Conan: Highway no Datenshi, Meitantei Conan: Highway no Tenshi, 名侦探柯南͏：高速公路的堕天使

Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
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Трейлеры мультфильма

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Detective Conan: Fallen Angel of the Highway - Официальный трейлер
Detective Conan: Fallen Angel of the Highway Официальный трейлер
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Отзывы о мультфильме

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