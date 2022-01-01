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Криста Родригез
Криста Родригез
Krysta Rodriguez
О персоне
Фильмография
Криста Родригез
Krysta Rodriguez
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Дата рождения
23 июля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Ориндж, Калифорния, США
Биография Кристы Родригез
Родилась 23 июля 1984 года. Ориндж, Калифорния, США.
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