Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Ne-Yo
Киноафиша
Персоны
Ne-Yo
Ne-Yo
Дата рождения
18 октября 1979
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Композитор
Популярные фильмы
8.7
Шаг вперед: Прилив
(2018)
5.2
Джастин Бибер: Новый я
(2021)
4.2
Заложница
(2024)
Фильмография Ne-Yo
Жанр
Все
Детектив
Документальный
Драма
Мелодрама
Мюзикл
Триллер
Год
Все
2024
2021
2018
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
4.2
Заложница
Held Hostage in My House
детектив, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.2
Джастин Бибер: Новый я
Justin Bieber: The New Me
документальный
2021, Великобритания
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
8.7
Шаг вперед: Прилив
драма, мюзикл, мелодрама
2018, США
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667