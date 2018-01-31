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Рейтинги
8.7
Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
4 постера
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Шаг вперед: Прилив
Шаг вперед: Прилив (2018 - 2022)
Step Up: High Water
18+
драма
мюзикл
мелодрама
Год выпуска
2018
Страна
США
Всего сезонов
3 сезона
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
Starz
Продолжительность сериала
25 часов 0 минут
О чем сериал
История учеников и учителей Школы исполнительских искусств «Прилив» в Атланте.
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В ролях
Персонажи
Автор идеи
Холли Соренсен
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
Эрик Грейз
King
Карлито Оливеро
Davis Jimenez
Джейд Чайновет
Odalie Allen
Marcus Emanuel Mitchell
Dondre Hall
Ne-Yo
Sage Odom
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
8.7
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2018,
10 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2019,
10 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2022,
10 эпизодов
Отзывы о сериале
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Кадры из сериал
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