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Постер сериала Шаг вперед: Прилив
Постер сериала Шаг вперед: Прилив
Постер сериала Шаг вперед: Прилив
Постер сериала Шаг вперед: Прилив
Рейтинги
8.7 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
4 постера
Киноафиша Сериалы Шаг вперед: Прилив

Шаг вперед: Прилив (2018 - 2022)

Step Up: High Water 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Starz
Продолжительность сериала 25 часов 0 минут

О чем сериал

История учеников и учителей Школы исполнительских искусств «Прилив» в Атланте.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Холли Соренсен
Холли Соренсен
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эрик Грейз King
Карлито Оливеро
Карлито Оливеро Davis Jimenez
Джейд Чайновет
Джейд Чайновет Odalie Allen
Marcus Emanuel Mitchell Dondre Hall
Ne-Yo
Ne-Yo Sage Odom
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Сезоны
Шаг вперед: Прилив - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Шаг вперед: Прилив - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 10 эпизодов
 
Шаг вперед: Прилив - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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