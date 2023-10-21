Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Главная гонка
Постер фильма Главная гонка
Постер фильма Главная гонка
Постер фильма Главная гонка
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
4 постера
Киноафиша Фильмы Главная гонка

Главная гонка

Hard Miles 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

После очередной драки среди подростков директор школы поручает преподавателю Грегу Таунсленду придумать проект перевоспитания, который понравится предстоящей проверочной комиссии. Увлеченный педагог и идеалист, Грег решает создать из трудных воспитанников команду велогонщиков и отправляется вместе с ними в долгий велопробег в Гранд-Каньон. Ребята всеми силами противятся этой трудной затее, но они даже не подозревают, что эта гонка навсегда изменит их жизнь.

Главная гонка - дублированный трейлер
Главная гонка  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 августа 2024
Премьера в мире 21 октября 2023
Дата выхода
31 мая 2024 Великобритания 12A
31 мая 2024 Ирландия 12A
19 августа 2024 Испания 12
Сборы в мире $448 235
Производство Pensé Productions
Другие названия
Hard Miles, A Grande Jornada, Kilómetros duros, Nehéz túra, Главная гонка
Режиссер
R.J. Daniel Hanna
В ролях
Шон Эстин
Шон Эстин
Мэттью Модайн
Мэттью Модайн
Лесли Дэвид Бэйкер
Лесли Дэвид Бэйкер
Синтия Кей МакУилльямс
Damien Diaz
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Главная гонка - смотреть в онлайн-кинотеатре

Главная гонка

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Главная гонка - дублированный трейлер
Главная гонка Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов
Мама-Кошка из «Трех котов» не покупает сырные палочки в забегаловках: готовит дома за 15 минут — рецепт
Скучали по «Интерстеллару»? Новую sci-fi от автора «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо» уже называют самой умной фантастикой 2026 года
Amazon представили трейлер нового «Шерлока» от Гая Ричи: без Дауни, но с Мориарти (видео)
Завидую тем, кто еще не смотрел: 5 сериалов с рейтингом до 8,2, которые украдут ваши вечера на неделю вперед
Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8
В «17 мгновениях весны» нельзя было показывать руки Штирлица: по ним Мюллер легко бы выследит шпиона
Тест на 5/5 пройдут только фанаты Андрея Миронова: вспомните фильмы с его участием по песне
За что главного интригана Вестероса прозвали Мизинцем: причина кроется не в пальцах, а в его родовом замке
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Собрал $631 млн и номинации на «Оскар»: теперь создатели «Формулы-1» задумались о втором фильме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше