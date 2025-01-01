Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Дэн Повенмайр
Награды
Награды и номинации Дэн Повенмайр
Dan Povenmire
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дэн Повенмайр
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшее озвучивание
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Special Class - Short-Format Animated Programs
Номинант
Outstanding Special Class - Short-Format Animated Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best International
Номинант
«В каком страшном мире мы живем!»: после этого сериала НТВ у зрителей не осталось положительных комментариев
Векна не главный: звезда «Очень странных дел» проговорился, кто реально управляет злом в финале
«Фоллаут» разросся быстрее, чем бункер Vault-Tec: стало известно, когда стартует 3 сезон и что об этом думает сам Нолан
«Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе
Почему Пеннивайз стал именно клоуном? В новой серии «Добро пожаловать в Дерри» ответили на главную загадку франшизы «Оно»
Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась
Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов»
На $50 млрд дороже «Пути воды»: во сколько обошелся «Аватар-3» Кэмерона – и какие «звезды» должны сойтись, чтобы фильм не провалился в прокате
Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр
«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667