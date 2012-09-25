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Постер к сериалу Бриклберри
Постер к сериалу Бриклберри
Постер к сериалу Бриклберри
Постер к сериалу Бриклберри
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Бриклберри
Бриклберри (2012 - 2015) Brickleberry 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Comedy Central
Продолжительность 18 часов 0 минут
О чем сериал

«Бриклберри» — анимационный сатирический сериал, выходящий на канале Comedy Central. Действие разворачивается вокруг не самых ответственных и опытных рейнджеров, которые сталкиваются с возможностью потерять свою любимую работу после новости о закрытии парка. В какой-то момент к героям присоединяется амбициозная девушка-рейнджер, ее послало высшее руководство, чтобы навести в заповеднике порядок. Помимо работы, главные герои обычно встречаются в стриптиз-клубе, расположенном неподалеку, и маленькой больнице.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Роджер Блэк
Вако О’Гуин
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Том Кенни
Том Кенни Woody Johnson
Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио
Тара Стронг
Тара Стронг
Дэниэл Тош Malloy
Джерри Майнор
Джерри Майнор Denzel Jackson
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бриклберри - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 10 эпизодов
 
Бриклберри - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 13 эпизодов
 
Бриклберри - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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