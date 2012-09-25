«Бриклберри» — анимационный сатирический сериал, выходящий на канале Comedy Central. Действие разворачивается вокруг не самых ответственных и опытных рейнджеров, которые сталкиваются с возможностью потерять свою любимую работу после новости о закрытии парка. В какой-то момент к героям присоединяется амбициозная девушка-рейнджер, ее послало высшее руководство, чтобы навести в заповеднике порядок. Помимо работы, главные герои обычно встречаются в стриптиз-клубе, расположенном неподалеку, и маленькой больнице.