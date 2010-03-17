В альтернативной версии Соединённых Штатов обитают не только люди, но и демоны, зомби, двухголовые черти, бесы и другие довольно пугающие персонажи. Социальный работник и идеалист Марк Лилли сам встречается с девушкой-демоном. Он трудится в Нью-Йорке и помогает новоприбывшим в этот мир из преисподней адаптироваться и социализироваться. Каждый день Марк по работе встречает очень разных представителей нечисти, но он совершенно не унывает, а тщательно исполняет свою работу и подробно рассказывает им, как устроен наш мир и подыскивает им место в нём. Молодой человек лишний раз не задумывается, хорошо ли что Землю наводнили монстры с очень странными привычками. Ему до этого нет никакого дела, пусть с этими вопросами разбираются в каком-нибудь другом департаменте.

