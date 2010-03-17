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Постер сериала Гадкие американцы
Постер сериала Гадкие американцы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Гадкие американцы

Гадкие американцы (2010 - 2012)

Ugly Americans 18+
Год выпуска 2010
Страна США/Канада
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Comedy Central
Продолжительность сериала 11 часов 22 минуты

О чем сериал

В альтернативной версии Соединённых Штатов обитают не только люди, но и демоны, зомби, двухголовые черти, бесы и другие довольно пугающие персонажи. Социальный работник и идеалист Марк Лилли сам встречается с девушкой-демоном. Он трудится в Нью-Йорке и помогает новоприбывшим в этот мир из преисподней адаптироваться и социализироваться. Каждый день Марк по работе встречает очень разных представителей нечисти, но он совершенно не унывает, а тщательно исполняет свою работу и подробно рассказывает им, как устроен наш мир и подыскивает им место в нём. Молодой человек лишний раз не задумывается, хорошо ли что Землю наводнили монстры с очень странными привычками. Ему до этого нет никакого дела, пусть с этими вопросами разбираются в каком-нибудь другом департаменте.
 

В ролях
В ролях
Мэтт Оберг
Мэтт Оберг
Наташа Леджеро
Наташа Леджеро
Джон Малэйни
Джон Малэйни
Мария Бэмфорд
Мария Бэмфорд
Майкл-Леон Вули
Пит Холмс
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Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Гадкие американцы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 14 эпизодов
 
Гадкие американцы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 17 эпизодов
 
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