Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джонатан Мэйджерс
Награды
Награды и номинации Джонатана Мэйджерса
Jonathan Majors
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джонатана Мэйджерса
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Огонь сжег брови Т-800, но пощадил волосы и одежду: самый нелогичный момент в «Терминаторе», который 40 лет никто не замечал
«Семенов без Фомы — как водка без пива»: фанаты уверены, что 8 сезон «Невского» может разрушить идеальный финал — объясняем, почему
«Гуд-бай, Америка!» — но зачем Данила Багров вообще туда рванул в фильме «Брат-2»? Скрытый мотив поездки, который мы пропускали много лет
11.5 часов удовольствия: в кино покажут расширенную трилогию «Властелин колец» – рассказываем, доберется ли до России
Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте
«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)
«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет
Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест)
После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР
Критики выбрали 10 лучших сериалов 2025-го: если вы пропустили, срочно наверстайте – не зря у них от 7.3 до 8.9 на IMDb
Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667