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Анна Зайцева
Анна Зайцева
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Анна Зайцева

Дата рождения
2 апреля 1985
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Петропавловск-Камчасткий, СССР

Биография Анна Зайцева

Анна Зайцева родилась 2 апреля 1985 года в городе Петропавловск-Камчасткий. Выросла в творческой семье. По окончании школы решила поступить в Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, но потом отправилась в Чехию учиться режиссуре в киноакадемии FAMU. Прорывным проектом для Зайцевой стала снятая ею короткометражная драма «Сама дура!» (2016). Этот фильм принес постановщице массу призов, включая Гран-при Каннского кинофестиваля в специальной секции. В то же время «Сама дура!» набрала большое количество просмотров на YouTube. Следующим успехом Зайцевой стала короткометражка «Женщина» (2019), над которой она работала в качестве режиссера, сценаристки и ведущей актрисы. В 2020 году на основе «Сама дура!» дебютировал одноименный сериал Зайцевой, который тоже стал хитом. Ее следующими проектами стали триллер «Я иду играть» (2021), сериал «Отчаянная невеста» (2022), в котором она сыграла главную роль, и сериал «Саша против!» (2023).

Популярные фильмы

Я иду играть 7.1
Я иду играть (2021)
Отчаянная невеста 0.0
Отчаянная невеста (2023)
Саша против! 0.0
Саша против! (2023)

Фильмография Анна Зайцева

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 1 Сериалы 4 Режиссер 4 Актриса 1
Отчаянная невеста
Отчаянная невеста
комедия 2023, Россия
Саша против!
Саша против!
драма, комедия 2023, Россия
Я иду играть 7.1
Я иду играть
ужасы 2021, Россия
Смотреть трейлер
Герой по вызову
Герой по вызову
детектив 2020, Россия
Сама дура
Сама дура
драма, комедия 2020, Россия
Новости о Анна Зайцева
Анна Зайцева в спешке ищет жениха в трейлере комедийного сериала «Отчаянная невеста»
Анна Зайцева в спешке ищет жениха в трейлере комедийного сериала «Отчаянная невеста»
KION объявил дату премьеры сериала Анны Зайцевой «Отчаянная невеста»
KION объявил дату премьеры сериала Анны Зайцевой «Отчаянная невеста»
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