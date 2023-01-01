Анна Зайцева родилась 2 апреля 1985 года в городе Петропавловск-Камчасткий. Выросла в творческой семье. По окончании школы решила поступить в Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, но потом отправилась в Чехию учиться режиссуре в киноакадемии FAMU. Прорывным проектом для Зайцевой стала снятая ею короткометражная драма «Сама дура!» (2016). Этот фильм принес постановщице массу призов, включая Гран-при Каннского кинофестиваля в специальной секции. В то же время «Сама дура!» набрала большое количество просмотров на YouTube. Следующим успехом Зайцевой стала короткометражка «Женщина» (2019), над которой она работала в качестве режиссера, сценаристки и ведущей актрисы. В 2020 году на основе «Сама дура!» дебютировал одноименный сериал Зайцевой, который тоже стал хитом. Ее следующими проектами стали триллер «Я иду играть» (2021), сериал «Отчаянная невеста» (2022), в котором она сыграла главную роль, и сериал «Саша против!» (2023).