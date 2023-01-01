Вольница, 1956

Конец XIX века. Гонимый нищетой, вместе с другими односельчанами уезжает в Астрахань на рыбные промыслы крестьянин Фомич с женой Настасьей и маленьким сыном Федей. В дороге баржу, на которой едет семья Фомича, догоняет пароход купца Бляхина. Угрожая поджогом, он требует выдать бежавшую от него жену, красавицу Анфису. Но простой люд не дает её в обиду. По приезде в Астрахань Фомич подряжается в извоз, а жену и сына законтрактовывает на промыслы купца Пустобаева. Наступают дни непосильного, изнурительного труда. Все чаще задумывается Федя над трудными житейскими вопросами…