Конец 50-х годов, Закарпатье. Двое диверсантов переходят советскую границу около Тиссы. Один погибает при задержании, а второй под видом фронтовика Ивана Белограя появляется в совхозе и начинает ухаживать за Терезией, с которой был заочно знаком по переписке. Влюбленный в Терезию пограничник Андрей Смолярчук первым начинает подозревать Белограя. Благодаря бдительности органов госбезопасности, шпион разоблачен, и предотвращен запланированный им взрыв железнодорожного моста.
|23 декабря 1958
|Россия