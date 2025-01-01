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Киноафиша Фильмы Над Тиссой

Над Тиссой

Nad Tissoy 18+
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О фильме

Конец 50-х годов, Закарпатье. Двое диверсантов переходят советскую границу около Тиссы. Один погибает при задержании, а второй под видом фронтовика Ивана Белограя появляется в совхозе и начинает ухаживать за Терезией, с которой был заочно знаком по переписке. Влюбленный в Терезию пограничник Андрей Смолярчук первым начинает подозревать Белограя. Благодаря бдительности органов госбезопасности, шпион разоблачен, и предотвращен запланированный им взрыв железнодорожного моста.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1958
Премьера в мире 23 декабря 1958
Дата выхода
23 декабря 1958 Россия
Производство Мосфильм
Другие названия
Nad Tissoy, Kémek a Tiszánál, Mit falschen Papieren (An der Theiss), Podwójna gra, Над Тиссой
Режиссер
Дмитрий Васильев
В ролях
Афанасий Кочетков
Татьяна Конюхова
Наина Никитина
Андрей Гончаров
Александр Хвыля
Александр Хвыля
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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