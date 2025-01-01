Комедия с легендарным Сергеем Глушко

Яркая комедия положений о любви, какой она может быть! Спектакль «Любовнички» рассказывает о богатой жене, которая вот-вот уличит своего мужа в измене. Она ставит ему условие: «Поймаю — выставлю за дверь без гроша!»

Сюжет и интриги

На горизонте уже маячит обворожительная любовница, чьи цели тоже не так просты. Водоворот интриг затягивает главных героев, каждый из которых настроен решительно. Любовь, месть и находчивость — это убойный коктейль для юмора на вечную тему!

Что ожидать?

«Любовнички» — комедия, полная неожиданных сюжетных поворотов, музыки и танцев. Зрителей ждет увлекательное путешествие в мир человеческих страстей и интриг, где каждый шаг героев может стать решающим.

Не упустите возможность насладиться этой захватывающей комедией и окунуться в мир любви и интриг!