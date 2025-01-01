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Любовнички
Киноафиша Любовнички

Спектакль Любовнички

18+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедия с легендарным Сергеем Глушко

Яркая комедия положений о любви, какой она может быть! Спектакль «Любовнички» рассказывает о богатой жене, которая вот-вот уличит своего мужа в измене. Она ставит ему условие: «Поймаю — выставлю за дверь без гроша!»

Сюжет и интриги

На горизонте уже маячит обворожительная любовница, чьи цели тоже не так просты. Водоворот интриг затягивает главных героев, каждый из которых настроен решительно. Любовь, месть и находчивость — это убойный коктейль для юмора на вечную тему!

Что ожидать?

«Любовнички» — комедия, полная неожиданных сюжетных поворотов, музыки и танцев. Зрителей ждет увлекательное путешествие в мир человеческих страстей и интриг, где каждый шаг героев может стать решающим.

Не упустите возможность насладиться этой захватывающей комедией и окунуться в мир любви и интриг!

Режиссер
Вячеслав Гришечкин
В ролях
Сергей Глушко
Сергей Глушко
Максим Киселев
Максим Киселев
Александр Лымарев
Александр Лымарев
Евгений Воловенко
Евгений Воловенко
Юлия Захарова
Юлия Захарова
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Любовнички Любовнички Любовнички Любовнички Любовнички Любовнички Любовнички Любовнички Любовнички Любовнички

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