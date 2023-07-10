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Киноафиша Новости Сергей Жуков и «Руки вверх продакшн» готовят комедийный сериал «Камера! Мотор!»

Сергей Жуков и «Руки вверх продакшн» готовят комедийный сериал «Камера! Мотор!»

10 июля 2023 16:16
Сергей Жуков и «Руки вверх продакшн» готовят комедийный сериал «Камера! Мотор!»

В проекте ТНТ будут совмещены комедия, экшен, ностальгия и тюремная романтика.

Производственная компания Сергея Жукова «Руки вверх продакшн» объявила о съемках нового комедийного сериал «Камера! Мотор!», который будет являть собой атмосферную историю о романтике видеосалонов и популярных фильмов 1980 годов. Премьера состоится на телеканале ТНТ.

Действие будет разворачиваться в СССР. Центральный персонаж — несостоявшийся кинорежиссер. Из-за неудачного стечения обстоятельств главный герой вынужден работать в самом обыкновенном видеосалоне. Однажды в его жизни происходит поворотный момент — протагонист случайно включает школьникам фильм для взрослых, и в качестве наказания его отправляют на лесопилку в колонию. Внезапно для себя именно там он получает возможность реализовать свои творческие амбиции. По поручению начальника колонии герой снимает на обычную камеру с заключенными в главных ролях свои версии культовых картин. Для этого он использует весь подручный материал.

Сергей Жуков и «Руки вверх продакшн» готовят комедийный сериал «Камера! Мотор!»

В основной актерский состав вошли Павел Рассомахин, Максим Киселев, Дмитрий Колчин, Аскар Нигамедзянов, Сергей Степин, Александр Обласов и Андрей Свиридов. Режиссером выступает Саша Абдуллаев («По колено»). По словам Жукова, в предстоящем шоу будут сочетаться комедия, экшен, ностальгия и тюремная романтика. Он уверен, что проект понравится зрителям всех возрастных категорий. Формат сериала — 16 эпизодов по 24 минуты.

Дата выхода пока не установлена.

Фото: Канал ТНТ
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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