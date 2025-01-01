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Отдам бывшего в хорошие руки
Билеты от 1500₽
Киноафиша Отдам бывшего в хорошие руки

Спектакль Отдам бывшего в хорошие руки

16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Комедия ситуаций и неожиданных поворотов с Андреем Носковым

Что может случиться, если случайная встреча приводит к романтической дружбе, а потом — к непредсказуемым событиям? Спектакль «Отдам бывшего в хорошие руки» — это забавная история о странных совпадениях, неожиданных выводах и комичных недоразумениях, которые заставят вас смеяться до слёз.

Сюжет

Главный герой Игорь, в народе прозванный «Районным суперменом», случайно спасает Катю от необдуманного поступка. Их общение перерастает в дружбу, и вскоре Катя оказывается у него в гостях. Но весёлый вечер принимает неожиданный оборот: дедукция Кати подсказывает ей, что Игорь может быть... маньяком! В панике девушка пытается сбежать, но в процессе случайно ломает ключ в замке.

Как назло, в тот момент в квартире появляется бывшая супруга Игоря — Мари. И с этого момента события начинают разворачиваться всё более непредсказуемо. Смелые предположения, комические ситуации и внезапные повороты сюжета создают вечер наполненный лёгким юмором и задорными диалогами.

Почему стоит посмотреть

«Отдам бывшего в хорошие руки» — это настоящая комедия положений с элементами лёгкой романтики и искромётного юмора. Здесь каждый персонаж — со своими особенностями и неожиданными реакциями, а динамичный сюжет держит в напряжении до самого конца. Спектакль гарантированно поднимет настроение и подарит море позитивных эмоций.

В спектакле задействован звёздный актёрский состав, возможны замены. В числе исполнителей: Юлия Михалкова, Мария Кравченко/Татьяна Морозова/Екатерина Иванова, Иван Пышненко/Роман Богданов/Максим Киселев/Андрей Носков/Иван Зайцев.

Вечер смеха и хорошего настроения ждёт вас!

Режиссер
Михаил Церишенко
В ролях
Юлия Михалкова
Юлия Михалкова
Мария Кравченко
Мария Кравченко
Татьяна Морозова
Иван Пышненко
Иван Пышненко
Роман Богданов
Роман Богданов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
16:00 от 2000 ₽
15 августа
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
23 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽
20 сентября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 1500 ₽
27 сентября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 1500 ₽
4 октября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
16:00 от 1500 ₽
11 октября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 1500 ₽
12 октября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
17:00 от 1500 ₽
18 октября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
2 ноября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
16:00 от 2000 ₽
3 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
28 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
29 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽ 20:00 от 2500 ₽
6 декабря
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
16:00 от 2000 ₽
7 декабря
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
17:00 от 2000 ₽
26 декабря
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 2000 ₽
31 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
18:00 от 2500 ₽
2 января
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
20:00 от 2000 ₽
3 января
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
20:00 от 2000 ₽
16 января
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 2000 ₽
17 января
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
20:00 от 2000 ₽
13 февраля
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 2000 ₽
21 февраля
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
20:00 от 2000 ₽
13 марта
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1000 ₽
Пермь, 27 октября
Пермский ДК железнодорожников Пермь, Локомотивная, 1
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 14 ноября
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 1500 ₽
Омск, 15 ноября
ДК «Рубин» Омск, 2-я Военная, 2
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 3 декабря
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 2000 ₽
Казань, 13 декабря
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 20 декабря
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Отдам бывшего в хорошие руки Отдам бывшего в хорошие руки Отдам бывшего в хорошие руки Отдам бывшего в хорошие руки Отдам бывшего в хорошие руки Отдам бывшего в хорошие руки Отдам бывшего в хорошие руки Отдам бывшего в хорошие руки

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Цирк
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