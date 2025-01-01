Комедия ситуаций и неожиданных поворотов с Андреем Носковым

Что может случиться, если случайная встреча приводит к романтической дружбе, а потом — к непредсказуемым событиям? Спектакль «Отдам бывшего в хорошие руки» — это забавная история о странных совпадениях, неожиданных выводах и комичных недоразумениях, которые заставят вас смеяться до слёз.

Сюжет

Главный герой Игорь, в народе прозванный «Районным суперменом», случайно спасает Катю от необдуманного поступка. Их общение перерастает в дружбу, и вскоре Катя оказывается у него в гостях. Но весёлый вечер принимает неожиданный оборот: дедукция Кати подсказывает ей, что Игорь может быть... маньяком! В панике девушка пытается сбежать, но в процессе случайно ломает ключ в замке.

Как назло, в тот момент в квартире появляется бывшая супруга Игоря — Мари. И с этого момента события начинают разворачиваться всё более непредсказуемо. Смелые предположения, комические ситуации и внезапные повороты сюжета создают вечер наполненный лёгким юмором и задорными диалогами.

Почему стоит посмотреть

«Отдам бывшего в хорошие руки» — это настоящая комедия положений с элементами лёгкой романтики и искромётного юмора. Здесь каждый персонаж — со своими особенностями и неожиданными реакциями, а динамичный сюжет держит в напряжении до самого конца. Спектакль гарантированно поднимет настроение и подарит море позитивных эмоций.

В спектакле задействован звёздный актёрский состав, возможны замены. В числе исполнителей: Юлия Михалкова, Мария Кравченко/Татьяна Морозова/Екатерина Иванова, Иван Пышненко/Роман Богданов/Максим Киселев/Андрей Носков/Иван Зайцев.

Вечер смеха и хорошего настроения ждёт вас!