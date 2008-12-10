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Постер сериала Райские яблочки
Постер сериала Райские яблочки
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Киноафиша Сериалы Райские яблочки

Райские яблочки (2008 - 2009)

Rajskie yablochki 18+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 27 часов 0 минут

О чем сериал

Действие начинается в 60-х годах ХХ века и заканчивается в наше время. Сирота Кармен живет в маленьком городе Абинске с тетей Шурой. Однажды на каникулы в провинцию приезжает Павел – студент МГУ, обеспеченный и образованный парень. Между героями возникают взаимные чувства, но роман быстро заканчивается отъездом Павла домой.

Неожиданно Кармен узнает, что ждет от парня ребенка. Тетка приходит в ярость от этой новости и выгоняет племянницу из дома. Девушка находит укрытие у Марии Васильевны – своей первой учительницы. Тем временем Павел продолжает спокойно учиться в Москве, не зная, что с его возлюбленной. Сердце парня всячески пытается завоевать однокурсница Катя, но он не обращает на нее внимания. Павел думает только о Кармен, с которой никак не может связаться. Письма, звонки – ничего не помогает. Только потом становится понятно, что кто-то очень хотел помешать их отношениям…

В ролях
В ролях
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Александр Пашков
Александр Пашков
Леонид Кулагин
Леонид Кулагин
Александр Голобородько
Наталья Хорохорина
Наталья Хорохорина
Алексей Шейнин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Райские яблочки - Сезон 1 Сезон 1
2008, 12 эпизодов
 
Райские яблочки - Сезон 2. Жизнь продолжается Сезон 2. Жизнь продолжается
2009, 24 эпизода
 
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