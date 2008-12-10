Действие начинается в 60-х годах ХХ века и заканчивается в наше время. Сирота Кармен живет в маленьком городе Абинске с тетей Шурой. Однажды на каникулы в провинцию приезжает Павел – студент МГУ, обеспеченный и образованный парень. Между героями возникают взаимные чувства, но роман быстро заканчивается отъездом Павла домой.

Неожиданно Кармен узнает, что ждет от парня ребенка. Тетка приходит в ярость от этой новости и выгоняет племянницу из дома. Девушка находит укрытие у Марии Васильевны – своей первой учительницы. Тем временем Павел продолжает спокойно учиться в Москве, не зная, что с его возлюбленной. Сердце парня всячески пытается завоевать однокурсница Катя, но он не обращает на нее внимания. Павел думает только о Кармен, с которой никак не может связаться. Письма, звонки – ничего не помогает. Только потом становится понятно, что кто-то очень хотел помешать их отношениям…