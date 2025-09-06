Жизнь Тамары Сизовой кажется идеальной: она недавно окончила университет, работает в крупной компании, воспитывает сына Вадика в счастливом браке и постоянно путешествует. Вот только всё это ложь, которую Тамара придумала для своей бабушки. Вера Ивановна мечтала, что внучка станет большим человеком, поэтому Тамара не может её разочаровать и рассказать правду о своей неудавшейся жизни в Москве. На самом деле отец Вадика их бросил, университет она так и не окончила, и вместо того, чтобы преподавать итальянский язык, работает секретаршей. Всё меняется, когда Тамаре сообщают, что у Веры Ивановны сердечный приступ. Тамара с Вадиком приезжают в родную деревню. Там Тамара сталкивается с лечащим врачом бабушки Сергеем и со своим бывшим одноклассником и школьной любовью Андреем Витязевым. Тамара ухаживает за Верой Ивановной, не зная, что её появление в деревне подстроено…