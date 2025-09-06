Меню
Киноафиша Сериалы Последнее желание

Последнее желание (2025 - 2025)

Poslednee zhelanie 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Жизнь Тамары Сизовой кажется идеальной: она недавно окончила университет, работает в крупной компании, воспитывает сына Вадика в счастливом браке и постоянно путешествует. Вот только всё это ложь, которую Тамара придумала для своей бабушки. Вера Ивановна мечтала, что внучка станет большим человеком, поэтому Тамара не может её разочаровать и рассказать правду о своей неудавшейся жизни в Москве. На самом деле отец Вадика их бросил, университет она так и не окончила, и вместо того, чтобы преподавать итальянский язык, работает секретаршей. Всё меняется, когда Тамаре сообщают, что у Веры Ивановны сердечный приступ. Тамара с Вадиком приезжают в родную деревню. Там Тамара сталкивается с лечащим врачом бабушки Сергеем и со своим бывшим одноклассником и школьной любовью Андреем Витязевым. Тамара ухаживает за Верой Ивановной, не зная, что её появление в деревне подстроено…

В ролях
Полина Доманова
Артём Крылов
Валерий Афанасьев
Вероника Лысакова
Алексей Каманин
Евгений Кутянин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Последнее желание - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Кадры из сериал
