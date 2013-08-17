Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Право на любовь
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Право на любовь

Право на любовь (2013 - 2013)

Право на любовь 12+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Лена – молодая, красивая бизнес-леди, главный редактор модного журнала. Десять лет назад любимый мужчина, художник Арсений, бросил ее ради автогонщицы Ники. И с тех пор Лена, стиснув зубы, строит карьеру, мучает стервозным характером подчиненных и надеется на то, что Арсений к ней вернется. Подруга тщетно уговаривает Лену обратить внимание на других мужчин, ведь ее ожидание явно затянулось: в жизни Арсения женщины меняют друг друга, а Лена остается другом. Когда кажется, что выхода уже нет, в жизни героини происходит странный поворот: она узнает, что разлучница Ника погибла. У нее осталась маленькая дочка – ребенок ни о чем не подозревающего Арсения. Лена проникается сочувствием к девочке и, понимая, что ребенок в новой семье Арсения будет лишним, решает удочерить дочь любимого мужчины.

В ролях
В ролях
Игорь Письменный
Татьяна Аугшкап
Татьяна Аугшкап
Юлия Галкина
Юлия Галкина
Алексей Комашко
Евгения Туркова
Евгения Туркова
Екатерина Соломатина
Екатерина Соломатина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Право на любовь - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши