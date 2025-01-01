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Александр Красовский
Александр Красовский
Киноафиша Персоны Александр Красовский

Александр Красовский

Дата рождения
6 марта 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы

Популярные фильмы

Русский рейд 5.9
Русский рейд (2020)
Тверская 0.0
Тверская (2022)
Детектив на все руки. Девичьи секреты 0.0
Детектив на все руки. Девичьи секреты (2023)

Фильмография Александр Красовский

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 1 Сериалы 5 Актер 6
Большая вода
боевик, детектив, приключения 2025, Россия
Тверская. Любой ценой
Тверская. Любой ценой
детектив 2024, Россия
Детектив на все руки. Девичьи секреты
Детектив на все руки. Девичьи секреты
детектив 2023, Россия
Тверская
Тверская
драма, детектив 2022, Россия
Два
Два
комедия 2021, Россия
Русский рейд 5.9
Русский рейд Russkiy Reyd
боевик 2020, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
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