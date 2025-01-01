Меню
Винс Гиллиган
Награды
Награды и номинации Винс Гиллиган
Vince Gilligan
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Винс Гиллиган
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший драматический сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
